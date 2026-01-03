МИД Белоруссии осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы

«Министерство иностранных дел Республики Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла, и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности. Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В документе подчеркивается, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым.
«Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы», заявили в белорусском МИД.