МИД Белоруссии осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии категорически осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы и заявило о поддержке законного правительства страны.

Источник: REUTERS

«Министерство иностранных дел Республики Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла, и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности. Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркивается, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым.

«Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы», заявили в белорусском МИД.

