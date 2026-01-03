Ричмонд
Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме, ее персонал в безопасности

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме, ее персонал в безопасности. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Беларуси в связи с вооруженной агрессией против Венесуэлы.

Источник: БЕЛТА

«Ведется работа по мониторингу ситуации с белорусскими гражданами; информация об экстремальных происшествиях с ними не поступала», — отметили в МИД.

«Республика Беларусь подчеркивает: право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым. Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше