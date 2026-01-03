Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме, ее персонал в безопасности

«Ведется работа по мониторингу ситуации с белорусскими гражданами; информация об экстремальных происшествиях с ними не поступала», — отметили в МИД.
«Республика Беларусь подчеркивает: право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым. Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
