Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: в Европе недооценили Лукашенко и теперь уважают Беларусь гораздо больше

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе недооценили Лукашенко и теперь уважают Беларусь гораздо больше. Таким мнением поделилась главный редактор альманаха «Слова и смыслы» Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция).

Источник: БЕЛТА

По словам аналитика, в Европе, в частности, во Франции, сейчас не так сильно интересуются Беларусью и следят за событиями в стране.

Елена Кондратьева-Сальгеро: самое сложное для Украины — это признать свою неправоту.

«Беларусь их интересует исключительно как плацдарм. Так же, как и Молдова. Плацдарм по отношению именно к России. А то, что Беларусь не удалось раскачать, и то, что белорусского лидера явно недооценили (ему ведь уготовлен был абсолютно тот же сценарий, как и Януковичу), это, конечно, их заставило уважать эту страну гораздо больше, нежели они вообще намеревались это сделать», — заявила Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она предполагает, что в Европе все еще надеются перетянуть Беларусь на свою сторону и такие попытки будут предприняты. Такую же цель ставят перед собой и Соединенные Штаты, считает эксперт. «Каждый будет тянуть одеяло на себя», — добавила главред.

Подобную политику Запад будет проводить и в отношении других стран, расположенных восточнее Европы, убеждена Елена Кондратьева-Сальгеро. «Попытки раскачать изнутри и Кавказ, и Казахстан, и Среднюю Азию, и Беларусь, и Молдову будут продолжаться. Это единая тактика, она всегда была таковой: они делают пробу, не получилось — они отходят, заходят с другого фланга. Вот почему действительно большая истина — это никогда не засыпать на лаврах, надо постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Боевой — не в военном плане, а именно в плане личном», — подчеркнула эксперт.