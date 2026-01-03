Эксперт: в Европе недооценили Лукашенко и теперь уважают Беларусь гораздо больше

По словам аналитика, в Европе, в частности, во Франции, сейчас не так сильно интересуются Беларусью и следят за событиями в стране.
Елена Кондратьева-Сальгеро: самое сложное для Украины — это признать свою неправоту.
«Беларусь их интересует исключительно как плацдарм. Так же, как и Молдова. Плацдарм по отношению именно к России. А то, что Беларусь не удалось раскачать, и то, что белорусского лидера явно недооценили (ему ведь уготовлен был абсолютно тот же сценарий, как и Януковичу), это, конечно, их заставило уважать эту страну гораздо больше, нежели они вообще намеревались это сделать», — заявила Елена Кондратьева-Сальгеро.
Она предполагает, что в Европе все еще надеются перетянуть Беларусь на свою сторону и такие попытки будут предприняты. Такую же цель ставят перед собой и Соединенные Штаты, считает эксперт. «Каждый будет тянуть одеяло на себя», — добавила главред.
Подобную политику Запад будет проводить и в отношении других стран, расположенных восточнее Европы, убеждена Елена Кондратьева-Сальгеро. «Попытки раскачать изнутри и Кавказ, и Казахстан, и Среднюю Азию, и Беларусь, и Молдову будут продолжаться. Это единая тактика, она всегда была таковой: они делают пробу, не получилось — они отходят, заходят с другого фланга. Вот почему действительно большая истина — это никогда не засыпать на лаврах, надо постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Боевой — не в военном плане, а именно в плане личном», — подчеркнула эксперт.