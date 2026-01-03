Эксперт: в Европе недооценили Лукашенко и теперь уважают Беларусь гораздо больше

Подобную политику Запад будет проводить и в отношении других стран, расположенных восточнее Европы, убеждена Елена Кондратьева-Сальгеро. «Попытки раскачать изнутри и Кавказ, и Казахстан, и Среднюю Азию, и Беларусь, и Молдову будут продолжаться. Это единая тактика, она всегда была таковой: они делают пробу, не получилось — они отходят, заходят с другого фланга. Вот почему действительно большая истина — это никогда не засыпать на лаврах, надо постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Боевой — не в военном плане, а именно в плане личном», — подчеркнула эксперт.