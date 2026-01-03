«Категорически осуждает». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы

Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила БелТА.
При этом Наталья Эйсмонт напомнила, что в недавнем интервью американским журналистам Александр Лукашенко говорил о последствиях подробного рода агрессии. Тогда белорусский лидер предупреждал, что «это будет второй Вьетнам».
Напомним, во второй половине декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко на фоне ситуации в Карибском бассейне. Тогда белорусский лидер сказал, примет ли Беларусь Мадуро в случае его отставки.
