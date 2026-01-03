Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Категорически осуждает». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы

Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко осуждает акт агрессии США против Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила БелТА.

— Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы, — заявила Эйсмонт.

При этом Наталья Эйсмонт напомнила, что в недавнем интервью американским журналистам Александр Лукашенко говорил о последствиях подробного рода агрессии. Тогда белорусский лидер предупреждал, что «это будет второй Вьетнам».

— В частности, президент Беларуси сказал о том, что «это будет второй Вьетнам». И американцам он не нужен, — напомнила пресс-секретарь белорусского лидера.

Здесь мы подробнее писали о том, что Лукашенко предупредил США, что втягивание в конфликт с Венесуэлой будет означать повторение Вьетнама.

Напомним, во второй половине декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко на фоне ситуации в Карибском бассейне. Тогда белорусский лидер сказал, примет ли Беларусь Мадуро в случае его отставки.

Еще мы писали, что пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, как начала работать на телевидении «Равнодушно сказали: “Хорошо, ждите”.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше