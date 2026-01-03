Ричмонд
МИД: Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы

МИД: Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы и видит в этом угрозу миру.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел заявили, что Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла.

Также в МИД подчеркнули, что Минск рассматривает вооруженную агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности. И заявили о непоколебимой поддержке Беларусью законного правительства Венесуэлы.

— Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира, — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД сказали, что Беларусь подчеркивает право народа Венесуэлы на самостоятельное определение своей судьбы, которое является незыблемым.

— Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы, — констатировали в МИД.

Также пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы.

Напомним, во второй половине декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко на фоне ситуации в Карибском бассейне. Тогда белорусский лидер сказал, примет ли Беларусь Мадуро в случае его отставки.

Здесь мы подробнее писали о том, что ранее Лукашенко предупредил США, что втягивание в конфликт с Венесуэлой будет означать повторение Вьетнама.

