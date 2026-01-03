Россия призвала внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро

В российском министерстве подчеркнули, что подобные действия, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права.
Сегодня утром США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе с территории страны. В ответ МИД Венесуэлы потребовал созыва срочного заседания Совета безопасности ООН. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Соединенных Штатов доказательств, что президент и первая леди живы.