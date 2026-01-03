Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия призвала внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро

МИД России призвал США незамедлительно прояснить ситуацию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. В ведомстве заявили, что предельно встревожены сообщениями о том, что лидеры страны были насильно вывезены из государства в ходе «агрессивных действий США».

Источник: РИА "Новости"

В российском министерстве подчеркнули, что подобные действия, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права.

Сегодня утром США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе с территории страны. В ответ МИД Венесуэлы потребовал созыва срочного заседания Совета безопасности ООН. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Соединенных Штатов доказательств, что президент и первая леди живы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше