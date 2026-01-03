МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле

В Министерстве иностранных дел Беларуси сказали, что происходит в белорусском посольстве в Каракасе на фоне событий в Венесуэле.
Ранее МИД заявил, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы.
При этом во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посольство Беларуси в Каракасе работает штатно на фоне событий в Венесуэле, персонал находится в безопасности. Еще в МИД уточнили, что дипломаты мониторят ситуацию с белорусскими гражданами в Венесуэле.
— Ведется работа по мониторингу ситуации с белорусскими гражданами. Информация об экстремальных происшествиях с ними не поступала., — прокомментировали в пресс-службе МИД.
Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы.
Напомним, во второй половине декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко на фоне ситуации в Карибском бассейне. Тогда белорусский лидер сказал, примет ли Беларусь Мадуро в случае его отставки.
Здесь мы подробнее писали о том, что ранее Лукашенко предупредил США, что втягивание в конфликт с Венесуэлой будет означать повторение Вьетнама.