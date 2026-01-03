Глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой

«Несколько минут назад по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем. В ходе разговора министр Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях», — говорится в сообщении.
