Глава МИД Белоруссии провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти, сообщило белорусское министерство иностранных дел.

Источник: Sputnik

«Несколько минут назад по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем. В ходе разговора министр Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше