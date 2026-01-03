Ричмонд
Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад, сообщает CNN

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал разрешение на операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро несколько дней назад, за его местоположением следило ЦРУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Президент Дональд Трамп дал зеленый свет на захват Николаса Мадуро несколько дней назад… Его местоположение отслеживалось ЦРУ», — говорится в публикации телеканала со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

