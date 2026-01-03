Трамп объявил о захвате Мадуро с супругой и вывозе их из Венесуэлы

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что реальной причиной нападения США на Венесуэлу стало желание получить доступ к запасам нефти. Он напомнил, что Штаты в прошлом подобным образом вторгались в Югославию, Ирак и Афганистан, но в этот раз Вашингтон даже не стал «утруждать себя выдумыванием поводов». Вместо этого Трамп просто ложно назвал Венесуэлу «наркокартелем», использовав это утверждение для проведения операции, целью которой является «посадить в кресло президента своего человека», считает депутат.