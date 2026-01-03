Стармер примет участие во встрече «коалиции желающих» в Париже 6 января

«Премьер-министр приветствовал сегодняшние обсуждения в Киеве на уровне советников по национальной безопасности и выразил надежду на дальнейший прогресс по этой работе [на встрече] лидеров в Париже во вторник. Они обсудили продолжающиеся усилия по обеспечению развертывания многонациональных сил на Украине в течение нескольких дней после прекращения огня», — сказано в нем.
Кроме того, Стармер приветствовал назначение Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), занимавшего пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на должность главы офиса Зеленского.