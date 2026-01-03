Ричмонд
Зеленский предложил Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики Украины

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что предложил кандидатуру действующего министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны.

Источник: Reuters

В частности, он сообщил, что встретился со Шмыгалем и поблагодарил его за работу в Минобороны. «Именно такая системность необходима сейчас украинской энергетике. Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьера и министра энергетики для Дениса Шмыгаля», — написал он в своем Telegram-канале.

Министром же обороны Украины накануне Зеленский предложил стать министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Накануне Зеленский провел кадровые перестановки. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого назначили на должность главы офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Олег Иващенко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.

