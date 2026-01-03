Зеленский предложил Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики Украины

Накануне Зеленский провел кадровые перестановки. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого назначили на должность главы офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Олег Иващенко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.