Полковник Ходаренок назвал главную ошибку властей Венесуэлы при конфликте с США

Этой ночью Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп уже заявил о захвате лидера республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» объяснил действия армии США, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.
По предварительным данным, подрывы боевых частей крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также других авиационных средств поражения зафиксированы в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра, в местах дислокации военных объектов Вооруженных сил Венесуэлы (в Фуэрте-Тиуна, на авиабазе Ла-Карлота). Воздушному удару подвергся дом министра обороны Венесуэлы. По неуточненным сведениям, глава военного ведомства государства погиб.
Сразу следует отметить, что при подобных действиях Вооруженные силы США никогда не действуют схематически и шаблонно. Каждый раз в их действиях отмечается какая-либо изюминка, какие-то совершенно новые шаги, которые не отмечались в предыдущих конфликтах. Это фиксировалось и в ходе 12-дневной войны с Ираном, налицо подобные факты и сейчас. Казалось бы,
конфликт еще толком не начался, а Верховный главнокомандующий противоборствующей стороны уже в плену, а его министр обороны неизвестно где.
Рассчитывать в подобных условиях на какое-либо организованное и тем более длительное сопротивление со стороны Каракаса явно не приходится.
Главная ошибка поистине стратегического масштаба венесуэльских лидеров со времен Уго Чавеса заключается в том, что нельзя проводить какую-либо независимую политику в Западном полушарии, находясь в непосредственной близости от Вашингтона, и не располагая при этом сопоставимым с США совокупным военно-экономическим потенциалом. Ссылки Каракаса после ракетно-авиационных ударов на международное право не выглядят состоятельными. Как известно, у кого больше дивизий — за тем сегодня и международное право.
Терпение в Белом доме после разного рода венесуэльских выпадов рано или поздно лопнет, а устоять против первоклассного американского военного катка практически любому из латиноамериканских государств с их карликовыми вооруженными силами и крайне ограниченными боевыми оперативными возможностями шансов нет. Не помогут Каракасу и сравнительно небольшие по объемам поставки вооружения и военной техники из России. Да и в целом — Москва ограничится в этом случае осуждающими заявлениями общего характера.
Солидарность со стороны других латиноамериканских государств по отношению к Венесуэле будет проявлена исключительно в вербальном виде, да и то, скорее всего, в достаточно выдержанных формулировках. В ЕС прозвучат, скорее всего, вариации на тему агрессии и международного права (и это уже началось).
Теперь несколько слов о том, сколько будет продолжаться вооруженный конфликт между США и Венесуэлой. Скорее всего, основная часть активных действий будет завершена в течение первых суток операции. Еще двое суток уйдет на завершение зачисток среди ближайшего окружения Николаса Мадуро. Так что вполне возможно, что этот конфликт войдет в историю как «трехдневная война Дональда Трампа» или первый шаг Белого дома к реинкарнации доктрины Монро.
Ожидать какого-либо массового героизма и готовности до последней капли крови защищать свою венесуэльскую родину среди личного состава Вооруженных сил Николаса Мадуро и мобилизованного ополчения крайне маловероятно. Ничем не поможет и режим чрезвычайного положения.
По всей видимости, в ближайшее время в Венесуэле можно будет наблюдать смену эпох — то есть закат боливарианского социализма и постепенный переход к новой общественно-экономической формации.
Согласно Стратегии национальной безопасности США, в Вашингтоне не намерены терпеть у себя под боком какие-либо оппозиционные режимы.
