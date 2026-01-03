Полковник Ходаренок назвал главную ошибку властей Венесуэлы при конфликте с США

Главная ошибка поистине стратегического масштаба венесуэльских лидеров со времен Уго Чавеса заключается в том, что нельзя проводить какую-либо независимую политику в Западном полушарии, находясь в непосредственной близости от Вашингтона, и не располагая при этом сопоставимым с США совокупным военно-экономическим потенциалом. Ссылки Каракаса после ракетно-авиационных ударов на международное право не выглядят состоятельными. Как известно, у кого больше дивизий — за тем сегодня и международное право.