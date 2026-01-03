Минобороны Молдовы готовит реформу: Носатый рассказал о планируемых изменениях

По его словам, модернизация Национальной армии Молдовы поддерживается европейскими фондами, которые превысили 100 миллионов евро, а также беспрецедентным внутренним финансированием. «Обновление продолжится, потому что забота о людях — приоритет в моей деятельности, так же как и проекты по оснащению личного состава средствами, необходимыми для выполнения миссий. Инвестиции в противовоздушную оборону останутся приоритетом. Кроме того, специализированные подразделения будут оснащены новым оборудованием для выполнения задач на том же уровне, что и в европейских странах, поскольку интеграция в европейскую архитектуру является для нас приоритетом», — добавил Носатый.