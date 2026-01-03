Минобороны Молдовы готовит реформу: Носатый рассказал о планируемых изменениях

«В настоящее время законодательство ограничивает нас лишь призывом резервистов — тех, у кого есть военные билеты. С остальными мы не можем проводить тренировки в мирное время. Поэтому мы намерены пересмотреть правовую часть, чтобы иметь возможность заниматься подготовкой всех желающих — мужчин и женщин. В 2026 году законодательный пакет будет завершен и будет включен в бюджет», — сказал министр.
Надежда на привлекательный соцпакет.
Глава Минобороны рассчитывает на привлекательный социальный пакет, чтобы убедить молодежь выбирать военную карьеру на контрактной основе, тем самым снижая зависимость от срочной службы.
«Многие хотят остаться в Национальной армии после того, как увидели, какие у нас есть возможности и как все модернизировалось. Увеличение числа служащих по контракту снижает число срочников, но подготовка граждан должна быть в разной форме», — отметил Носатый.
Планы и приоритеты.
Министр также обратил внимание, что планируется постепенный переход на «калибр НАТО» с логистическими и операционными преимуществами, что станет этапом модернизации Национальной армии.
«Цель интероперабельности является составной частью модернизации Национальной армии, и мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам возможность и доступ к логистической базе, боеприпасам, запчастям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений отказались от автоматов Калашникова: полк Генштаба, Военная академия», — сказал глава Минобороны.
По его словам, модернизация Национальной армии Молдовы поддерживается европейскими фондами, которые превысили 100 миллионов евро, а также беспрецедентным внутренним финансированием. «Обновление продолжится, потому что забота о людях — приоритет в моей деятельности, так же как и проекты по оснащению личного состава средствами, необходимыми для выполнения миссий. Инвестиции в противовоздушную оборону останутся приоритетом. Кроме того, специализированные подразделения будут оснащены новым оборудованием для выполнения задач на том же уровне, что и в европейских странах, поскольку интеграция в европейскую архитектуру является для нас приоритетом», — добавил Носатый.
В этом контексте министр обороны Молдовы прогнозирует, что порог в 1% ВВП — минимально необходимый уровень для армии, способной соответствовать европейским стандартам.