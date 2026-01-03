Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт согласованный Украиной и США документ

Украина и США согласовали документ из четырех разделов и дополнений о поддержке. Об этом сообщает Telegram-канал «УНИАН» со ссылкой на главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Источник: Reuters

По словам Гнатова, в документе говорится, каким образом Украине будет оказана поддержка. Речь идет о вооруженных силах страны и о том, каким образом произойдет модернизация и обеспечение. Кроме того, в документе указано, как будет проводиться мониторинг придерживания договоренностей и какая реакция последует в случае их невыполнения.

Отмечается, что такая же работа происходит и с другими странами-партнерами. Так, один из разделов содержит деятельность так называемой «коалиции желающих».

Ранее сообщалось, что шансы на то, что президент США Дональд Трамп в 2026 году сможет «окончить еще одну войну» — конфликт на Украине — составляют четыре к одному.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше