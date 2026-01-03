Ричмонд
Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Захваченного в результате американской операции президента Венесуэлы Николаса Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать судебного разбирательства, сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

По данным телеканала, Мадуро перевозят в США воздушным бортом. Источники также отметили, что обвиняемые, проходящие по делам федерального суда Манхэттена, как правило, содержатся в следственном изоляторе MDC Brooklyn, однако официального подтверждения места пребывания Мадуро пока не поступало.

