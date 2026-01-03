Ричмонд
Медведев назвал «миротворчество» США «блестящим шагом к Нобелю»

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Действия президента США Дональда Трампа против Венесуэлы являются «отличным примером» того, как США видят миротворчество. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Отличный пример миротворчества США», — сказал он в комментарии журналистам. Как подчеркнул Медведев, речь идет о «жесткой военной операции в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам» и «захвате спецназом легально избранного президента с женой».

«Короче, еще один блестящий шаг к Нобелю», — заключил Медведев.

Он обратил внимание также на «почти полную тишину со стороны демократической Европы» по поводу происходящего в Венесуэле, и «гарантированную любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Он также отмечал, что, как президент США, остается приверженным прекращению конфликтов во всем мире, обеспечению мира и благополучия для всех людей.

В октябре 2025 года Нобелевская премия мира за этот год была присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

