А жителям Молдовы тоже нравится дешевая коммуналка: Унионист Драгош Галбур сравнил Приднестровье с гангреной и критикует тамошних жителей за любовь к дешевым тарифам за коммунальные услуги

Унионист Драгош Галбур сравнил Приднестровье с гангреной:
— Когда у тебя гангрена ноги, ты жертвуешь ею, чтобы жить дальше и наслаждаться жизнью. Мы должны поступить так же с Приднестровьем.
Драгош Галбур продолжает свой нарратив про «отрезать Приднестровье» и идти в Европу. Он критикует приднестровцев за любовь к дешевой коммуналке.
У Галбура очень своеобразное представление о том, что значит — «наслаждаться жизнью».
Он, напомним, по профессии — стоматолог, и, видимо, оттуда: зубов 32 — один туда, другой сюда, не страшно. Ног не так уж и много, коновал Галбур. И да, сдается нам, что в политической жизни ты — аппендикс. Никому не нужный, жить людям мешающий и отсутствия которого никто не заметит.
