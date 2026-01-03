Ричмонд
А жителям Молдовы тоже нравится дешевая коммуналка: Унионист Драгош Галбур сравнил Приднестровье с гангреной и критикует тамошних жителей за любовь к дешевым тарифам за коммунальные услуги

Унионист Драгош Галбур сравнил Приднестровье с гангреной.

Источник: Комсомольская правда

Унионист Драгош Галбур сравнил Приднестровье с гангреной:

— Когда у тебя гангрена ноги, ты жертвуешь ею, чтобы жить дальше и наслаждаться жизнью. Мы должны поступить так же с Приднестровьем.

Драгош Галбур продолжает свой нарратив про «отрезать Приднестровье» и идти в Европу. Он критикует приднестровцев за любовь к дешевой коммуналке.

У Галбура очень своеобразное представление о том, что значит — «наслаждаться жизнью».

Он, напомним, по профессии — стоматолог, и, видимо, оттуда: зубов 32 — один туда, другой сюда, не страшно. Ног не так уж и много, коновал Галбур. И да, сдается нам, что в политической жизни ты — аппендикс. Никому не нужный, жить людям мешающий и отсутствия которого никто не заметит.

