Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро задействовали два подразделения спецназа Delta Force, которые изучили его распорядок дня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

Источник: Reuters

«США задействовали два подразделения армейского (спецназа — ред.) Delta Force, один с Ближнего Востока и один из Северной Африки в последние недели, и эти силы изучили “распорядок жизни” Мадуро перед операцией, определив его местонахождение и ежедневные перемещения», — пишет издание.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше