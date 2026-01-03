WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force

«США задействовали два подразделения армейского (спецназа — ред.) Delta Force, один с Ближнего Востока и один из Северной Африки в последние недели, и эти силы изучили “распорядок жизни” Мадуро перед операцией, определив его местонахождение и ежедневные перемещения», — пишет издание.
