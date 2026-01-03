Ричмонд
полупрозрачная облачность
Трамп рассказал, куда отвезут Мадуро с супругой

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена будут доставлены в Нью-Йорк, а сейчас находятся на корабле, куда их привезли американские военные.

Источник: Reuters

«Они на корабле. Они направятся в Нью-Йорк… Их забрали на вертолете, и они совершили приятный полет на вертолете», — сообщил он в эфире телеканала Fox News.

