Россия призвала США освободить Николаса Мадуро

«Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — следует из заявления МИД РФ.
О захвате Мадуро и его жены сообщил президент США Дональд Трамп. Сегодня утром США нанесли серию ударов по венесуэльской столице. Трамп, наблюдавший за операцией из резиденции Мар-а-Лаго, назвал ее блестящей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и выразил солидарность с народом республики. Захват Николаса Мадуро также осудил Китай. В ООН выразили обеспокоенность ситуацией в стране.