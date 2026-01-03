Ричмонд
Россия призвала США освободить Николаса Мадуро

МИД России опубликовал новое заявление по ситуации с захватом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Министерство «решительно призвало» американские власти освободить президента с супругой.

Источник: РИА "Новости"

«Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — следует из заявления МИД РФ.

О захвате Мадуро и его жены сообщил президент США Дональд Трамп. Сегодня утром США нанесли серию ударов по венесуэльской столице. Трамп, наблюдавший за операцией из резиденции Мар-а-Лаго, назвал ее блестящей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и выразил солидарность с народом республики. Захват Николаса Мадуро также осудил Китай. В ООН выразили обеспокоенность ситуацией в стране.

