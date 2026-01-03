Александр Шадриков покинул пост министра экологии Татарстана

Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.
Раис Татарстана отметил, что кадровое решение связано с переводом Шадрикова на работу в Москву.
В ходе совещания Минниханов наградил Александра Шадрикова орденом «Дуслык» за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие экологического благополучия республики.
Он возглавлял Минэкологии Татарстана с 2018 года. Ранее, с 2013 по 2018 год, он руководил Дрожжановским муниципальным районом республики.
