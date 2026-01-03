Трамп раскрыл детали операции по захвату Мадуро

Трамп также заявил, что операция по захвату президента Венесуэлы переносилась и изначально планировалась несколько дней назад. «Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальной, а погода должна быть идеальной», — отметил он.
Президент США отметил, что среди военных, участвовавших в операции, есть несколько раненых, но погибших с американской стороны нет.
После задержания Мадуро и его жена находятся на американском десантном корабле Iwo Jima, их доставят в Нью-Йорк, отметил Трамп. «Их доставили вертолетами, и это был хороший полет — я уверен, им понравилось. Но они убили много людей, помните об этом», — сказал президент США.
По его словам, за неделю до операции он разговаривал с Мадуро и призвал того «капитулировать».
