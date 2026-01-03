Генпрокурор США Бонди: Мадуро и его супруге предъявили обвинения

«О жертвах в больших городах не сообщается. Это означает, что ~венесуэльская армия не противодействовала вообще никак~. Чтобы сбить вертолет, особо ничего и не нужно, он сбивается обычными стрелковым вооружением, крупнокалиберным пулеметом, но не было даже этого. Я не верю, что абсолютно все так расслабились, что проспали, думаю, что имел место сговор генералов. Не работала ПВО, разведка не давала никаких данных», — добавил Хейфец.