Вулин: США делают с Венесуэлой то же, что НАТО в 1999 году с Югославией

По оценке Вулина, происходящее требует системного ответа со стороны России и других государств, не принимающих логику силового давления. «Россия должна настойчиво продолжать борьбу за установление нового порядка безопасности, иначе будет сформирована коалиция страха под руководством Запада, в которую войдут все страны, напуганные тем, что могут разделить судьбу Югославии или Венесуэлы, и потому готовые беспрекословно подчиняться — даже если это будет означать участие в войне против России или Китая», — отметил он.