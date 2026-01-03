Ричмонд
Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении Мадуро и его жены

Минюст США обнародовал список обвинений в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, захваченных американскими военными. Документ опубликован на сайте американского ведомства.

Источник: Reuters

«На протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим общественным доверием и коррумпировали некогда законные институты, чтобы ввозить тонны кокаина в Соединенные Штаты», — указано во вступлении обвинительного заключения.

Николас Мадуро сейчас возглавляет «коррумпированное, нелегитимное правительство, которое на протяжении десятилетий использовало государственную власть для защиты и поощрения незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками», следует из документа.

Сегодня генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Президенту Венесуэлы выдвинуты обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств. По словам Бонди, Николас Мадуро и его жена предстанут перед американским судом в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше