Спецназ США отрабатывал захват Мадуро на точной копии его дома

Президент США Дональд Трамп продолжает делиться кинематографичными подробностями операции по похищению венесуэльского лидера. Оказывается, молниеносный штурм резиденции в Каракасе был отрепетирован в декорациях реального масштаба: американские военные предварительно возвели точную копию дома Николаса Мадуро, чтобы изучить каждый угол будущей атаки. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала Fox News.
«Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, сталью повсюду и лестницами», — с гордостью заявил Трамп.
Напомним, ранее Трамп признался, что наблюдал за операцией в прямом эфире, сравнив взлом стальных дверей и нейтрализацию охраны с «захватывающим телешоу». Сейчас плененного президента везут на авианосце в Нью-Йорк.