Спецназ США отрабатывал захват Мадуро на точной копии его дома

Президент США Дональд Трамп продолжает делиться кинематографичными подробностями операции по похищению венесуэльского лидера.

Президент США Дональд Трамп продолжает делиться кинематографичными подробностями операции по похищению венесуэльского лидера. Оказывается, молниеносный штурм резиденции в Каракасе был отрепетирован в декорациях реального масштаба: американские военные предварительно возвели точную копию дома Николаса Мадуро, чтобы изучить каждый угол будущей атаки. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, сталью повсюду и лестницами», — с гордостью заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп признался, что наблюдал за операцией в прямом эфире, сравнив взлом стальных дверей и нейтрализацию охраны с «захватывающим телешоу». Сейчас плененного президента везут на авианосце в Нью-Йорк.

