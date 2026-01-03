Ричмонд
Генсекретарь ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

«Эти события создают опасный прецедент», — заявил Дюжаррик.

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Венесуэле и тем, что операция США может иметь тревожные последствия для региона. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми норм международного права, включая Устав ООН», — добавил он. По его словам, глава всемирной организации «глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются».-0-

