Генсекретарь ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Венесуэле и тем, что операция США может иметь тревожные последствия для региона. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.
«Эти события создают опасный прецедент», — заявил Дюжаррик.
«Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми норм международного права, включая Устав ООН», — добавил он. По его словам, глава всемирной организации «глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются».-0-
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше