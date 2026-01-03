Генсекретарь ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Венесуэле и тем, что операция США может иметь тревожные последствия для региона. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.