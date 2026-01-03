Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп показал первую фотографию Мадуро после задержания

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial опубликовал фотографию с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого американские военные доставили на десантный корабль «Иводзима».

Все новости РБК
Источник: TruthSocial

На фотографии Мадуро стоит со скованными руками, его лицо частично скрыто маской. На президента Венесуэлы надели наушники, ограничивающие слышимость.

Мадуро американские военные захватили в Каракасе в ходе спецоперации, проведенной с участием спецназа «Дельта», вертолетов и авиации. Его должны доставить в Нью-Йорк, где его ждет суд по предъявленным Соединенными Штатами обвинениям.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше