Трамп показал первую фотографию Мадуро после задержания

Мадуро американские военные захватили в Каракасе в ходе спецоперации, проведенной с участием спецназа «Дельта», вертолетов и авиации. Его должны доставить в Нью-Йорк, где его ждет суд по предъявленным Соединенными Штатами обвинениям.