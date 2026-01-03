Трамп показал первую фотографию Мадуро после задержания

На фотографии Мадуро стоит со скованными руками, его лицо частично скрыто маской. На президента Венесуэлы надели наушники, ограничивающие слышимость.
Мадуро американские военные захватили в Каракасе в ходе спецоперации, проведенной с участием спецназа «Дельта», вертолетов и авиации. Его должны доставить в Нью-Йорк, где его ждет суд по предъявленным Соединенными Штатами обвинениям.
Материал дополняется
