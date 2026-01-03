Ричмонд
МИД Венесуэлы заявил о готовности укреплять стратегическое партнерство с Россией

Венесуэла и Россия заявили о готовности продолжать укрепление стратегического партнерства, сказал руководитель венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.

Дипломат сказал, что о готовности укреплять партнерство заявили руководитель МИД России Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе телефонного разговора.

США провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента.

Многие СМИ сообщали. что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.

Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».

