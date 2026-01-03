Ричмонд
В наручниках и слепой: Трамп выложил фото захваченного Мадуро

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях первую фотографию плененного венесуэльского лидера.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях первую фотографию плененного венесуэльского лидера. На снимке Николас Мадуро, одетый в мятый серый спортивный костюм, запечатлен в максимально унизительном и беспомощном положении: на его лице надеты черные светонепроницаемые тактические очки, полностью лишающие зрения, а на ушах — шумоподавляющие наушники, изолирующие от внешнего мира. Глава государства, которого Вашингтон теперь официально именует преступником, стоит в спасательном жилете, нервно сжимая в руках пластиковую бутылку с водой.

«Николас Мадуро на борту USS Iwo Jima», — лаконично прокомментировал кадр Трамп. Ранее он сообщал, что Мадуро доставили на этот авианосец на вертолете.

Эта фотография служит документальным подтверждением того, что свергнутый президент этапируется в США морским путем на десантном корабле.

Ранее Трамп с нескрываемым восторгом рассказывал, что лично наблюдал за штурмом резиденции в Каракасе, сравнив действия спецназа «Дельта» с захватывающим телешоу. Теперь пленника везут в Нью-Йорк, где его ждет показательный суд по обвинению в наркотерроризме.

