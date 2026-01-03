Дмитриев задумался, поддержит ли Каллас США в случае атаки на Гренландию

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х*, комментируя удары США по Венесуэле, поинтересовался, как глава евродипломатии Кая Каллас отреагирует, если следующей целью станет Гренландия.
По его словам, Кая, вероятно, придёт к тому, что поддержит США.
Это он сказал, прикрепив к публикации пост Каллас, в котором она сообщила, что ЕС следит за ситуацией в Венесуэле.
Ранее американский телеканал CNN представил аналитический прогноз о будущем Венесуэлы в свете атак США. Согласно мнению экспертов, страна может пережить значительные политические изменения, которые будут развиваться по одному из трех возможных сценариев.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.