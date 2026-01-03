Мадуро все еще не доставили в США

Захваченный лидер Венесуэлы Николас Мадуро все еще находится на пути в США. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
«Военное воздушное судно с Мадуро, как ожидалось, должно приземлиться сегодня в международном аэропорту Стюарт в Нью-Йорке», — написала она.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции по захвату Мадуро и его вывозу из страны. Он также сообщил, что лично наблюдал за ходом операции, которая планировалась на несколько дней раньше, но была перенесена из-за плохой погоды.
Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау уже заявил, что президент Венесуэлы предстанет перед американским судом за свои преступления.
