Мадуро все еще не доставили в США

Захваченный лидер Венесуэлы Николас Мадуро все еще находится на пути в США.

Захваченный лидер Венесуэлы Николас Мадуро все еще находится на пути в США. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

«Военное воздушное судно с Мадуро, как ожидалось, должно приземлиться сегодня в международном аэропорту Стюарт в Нью-Йорке», — написала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции по захвату Мадуро и его вывозу из страны. Он также сообщил, что лично наблюдал за ходом операции, которая планировалась на несколько дней раньше, но была перенесена из-за плохой погоды.

Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау уже заявил, что президент Венесуэлы предстанет перед американским судом за свои преступления.

