Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес

В ходе разговора министр иностранных дел заявил о поддержке РФ курса властей Венесуэлы, направленного на защиту суверенитета в связи с действиями США против этой страны.
«Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — говорится в публикации.
По информации министерства, Лавров и Родригес заявили о необходимости поисков выхода из сложившейся ситуации и недопущения роста эскалации.
Напомним, в ночь на субботу американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы, а также захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. По информации СМИ, лидер Венесуэлы с супругой были схвачены в спальне их дома на военной базе под Каракасом и вывезены вертолетом из страны.
В связи с произошедшим МИД РФ обратился к Соединенным Штатам с призывом освободить Мадуро и его супругу.