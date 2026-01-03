Ричмонд
Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес

Глава МИД РФ заявил о поддержке РФ курса властей Венесуэлы, направленного на защиту суверенитета в связи с действиями США.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского МИД Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес Гомес провели в субботу телефонный разговор, сообщает сайт внешнеполитического ведомства РФ.

В ходе разговора министр иностранных дел заявил о поддержке РФ курса властей Венесуэлы, направленного на защиту суверенитета в связи с действиями США против этой страны.

«Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — говорится в публикации.

По информации министерства, Лавров и Родригес заявили о необходимости поисков выхода из сложившейся ситуации и недопущения роста эскалации.

Напомним, в ночь на субботу американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы, а также захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. По информации СМИ, лидер Венесуэлы с супругой были схвачены в спальне их дома на военной базе под Каракасом и вывезены вертолетом из страны.

В связи с произошедшим МИД РФ обратился к Соединенным Штатам с призывом освободить Мадуро и его супругу.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше