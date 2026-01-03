CBS: Мадуро задержали бойцы элитного спецназа Delta Force армии США

«Эти обвинения потянут лет на 100 как минимум Для Мадуро судьба очень и очень мрачная. Конечно, у него там будут адвокаты, безусловно, его будут защищать. Будет публичный судебный процесс — это очевидно. Но мы же понимаем, что под тяжестью таких обвинений ни одна адвокатура не справится с таким прессом и давлением», — сказал юрист.