Операция США в Венесуэле. Заявление Трампа

(Обновлено 20:50).
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операция США в Каракасе прошла идеально. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции 3 января, сообщает БЕЛТА.
«По моему приказу Соединенные Штаты в лице Вооруженных Сил провели экстраординарную военную операцию в столице Венесуэлы», — заявил Дональд Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.
По словам главы Белого дома, целью операции в Каракасе был захват президента Николаса Мадуро. Дональд Трамп обвинил лидера Венесуэлы и его супругу в наркотерроризме.
Он заявил, что США применили силу против «крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию» Николаса Мадуро, которого Дональд Трамп назвал диктатором.
«Ни один американский военнослужащий не был убит, и ни одна единица американской техники не была потеряна», — добавил глава Белого дома.
По словам президента США, вторая американская атака на Венесуэлу в случае ее проведения будет еще сильнее той, в результате которой были захвачены Николас Мадуро и его супруга.
«Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием», — заявил глава Белого дома, подчеркнув, что в настоящее время президент Венесуэлы находится на борту корабля, который направляется в Нью-Йорк.
При этом Дональд Трамп заявил, что США будут оставаться в Венесуэле до перехода к новой власти. «Мы будем там до этого времени», — заявил он.
По словам американского президента, нефтяная отрасль в Венесуэле находится в упадке и США готовы восстановить ее. «Мы собираемся привлечь очень крупные нефтяные компании Соединенных Штатов, крупнейшие в мире, чтобы они пришли в страну, инвестировали миллиарды долларов, восстановили серьезно разрушенную нефтяную инфраструктуру и начали приносить стране прибыль», — сказал Дональд Трамп.
Он также заявил, что при Николасе Мадуро «Венесуэла все чаще принимала у себя иностранных противников в нашем регионе и приобретала наступательное оружие, которое могло угрожать интересам и жизни США».
Дональд Трамп подчеркнул, что в соответствии с новой стратегией нацбезопасности «американское господство в западном полушарии никогда больше не будет подвергаться сомнению».
«Американская армада остается на своих позициях, и Соединенные Штаты сохраняют все военные варианты до тех пор, пока требования США не будут полностью выполнены и удовлетворены», — заявил он.
Президент США подчеркнул: то, что произошло с Мадуро, может произойти и с другими политическими и военными деятелями в Венесуэле в том случае, «если они не будут справедливы — даже по отношению к своему собственному народу».
Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила БЕЛТА. «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что “это будет второй Вьетнам”. И американцам он не нужен», — сказала пресс-секретарь.
С заявлением по ситуации выступило и Министерство иностранных дел Беларуси. «Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира», — было сказано в заявлении белорусского МИД. -0-
