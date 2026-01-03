Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал действия США в Венесуэле «чрезвычайной военной операцией»

США будут «управлять» Венесуэлой и контролировать ее до тех пор, пока не будет обеспечен «четкий и безопасный переходный период», сообщил Трамп. Штаты в ходе вторжения 3 января ударили по Каракасу и захватили президента Мадуро.

Все новости РБК
Источник: Reuters

США провели в Венесуэле «чрезвычайную военную операцию», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя удары по республике, а также захват президента Николаса Мадуро и его жены. Об этом он сказал на пресс-конференции в резиденции в «Мар-а-Лаго» во Флориде.

«Вчера поздно вечером и сегодня рано утром по моему указанию Вооруженные силы США провели чрезвычайную военную операцию в столице Венесуэлы. Военная мощь — воздушная, наземная и морская — была использована для проведения впечатляющего наступления, и это было такое нападение, какого люди не видели со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Венесуэльские военные были быстро разгромлены, заявил американский лидер. «Ни один американский военнослужащий не погиб», — отметил он. Партнерство между США и Венесуэлой, по словам президента США, сделает венесуэльцев «богатыми, независимыми и безопасными».

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Глава МИД республики Иван Гиль заявил, что Мадуро остается президентом, и потребовал от Вашингтона его возвращения. Москва также осудила действия Штатов и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».

Трамп объясняет операцию тем, что, по его словам, власти Венесуэлы сотрудничают с преступными группировками, которые занимаются наркоторговлей. Он еще в прошлом году допускал наземную операцию в республике, в последние недели в Карибском море Штаты наносили удары по судам, которые, предположительно, перевозили наркотики.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше