Трамп сказал о готовности повторно атаковать Венесуэлу

Американские власти готовы «при необходимости» еще раз атаковать Венесуэлу, сказал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Трамп предположил, что подобные меры не потребуются.
США провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента.
Многие СМИ сообщали. что в Каракасе прогремели взрывы. Территория около военной базы в столице Венесуэлы осталась без электричества. Был подписан указ о чрезвычайном положении в стране.
Читайте материал «Трамп сказал, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.