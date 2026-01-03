США провели спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп объявил об успешной военной операции, в ходе которой в Каракасе были задержаны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. По его словам, задержанные находятся на борту корабля ВМС США и доставляются в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. Власти Венесуэлы осудили произошедшее как акт военной агрессии и потребовали экстренного заседания Совбеза ООН. Международная реакция была резкой: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность нарушением суверенитета, а ряд стран, включая Россию, выступили с осуждением. Это событие стало одним из самых драматичных вмешательств США в дела иностранного государства в новейшей истории.