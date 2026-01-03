«Он больше не президент»: Трамп объявил Мадуро главой наркокартеля

Президент США Дональд Трамп официально подвел итог молниеносной военной операции в Венесуэле, публично лишив Николаса Мадуро статуса главы государства. На итоговой пресс-конференции американский лидер заявил, что отныне Вашингтон рассматривает пленника исключительно как главаря преступной группировки «Cartel de los Soles» («Картель солнц»), на руках которого кровь тысяч граждан США. Трамп также предупредил, что Пентагон без колебаний нанесет повторный массированный удар по Венесуэле, если это потребуется.
«Власть Мадуро закончилась, он больше не президент… Мадуро был лично ответственен за деятельность картеля Cartel de los Soles, из-за деятельности которого погибли тысячи американцев… Мы готовы провести вторую волну атак на Венесуэлу в случае необходимости, но, скорее всего, этого не понадобится», — подчеркнул хозяин Белого дома.
По словам Трампа, благодаря этой силовой акции США уже «отсекли 97% наркотиков», поступающих в страну. Теперь похищенному политику и его супруге предстоит «ощутить на себе всю мощь американского правосудия» непосредственно на территории Соединенных Штатов. Взамен свергнутого режима Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы «богатым, независимым и безопасным».
Напомним, ранее президент опубликовал унизительное фото Мадуро в наручниках, наушниках и светонепроницаемых очках на борту десантного корабля USS Iwo Jima. Ожидается, что сегодня Мадуро на самолете доставят в Нью-Йорк.