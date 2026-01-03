В очках и наушниках: Появилось первое фото захваченного Мадуро на борту корабля США

«Николас Мадуро на борту USS Iwo Jima», — говорится в прикреплённом к фото сообщении. Незадолго до этого Трамп сообщал, что венесуэльский лидер был доставлен на этот десантный корабль на вертолёте.
Ранее в тот же день Дональд Трамп сообщил о захвате и вывозе Николаса Мадуро с супругой из Венесуэлы. В проведении этой операции, по его словам, участвовало элитное подразделение американского спецназа.
Ранее сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство настоятельно требует от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также в МИД подчеркнули, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров.
