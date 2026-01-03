Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В очках и наушниках: Появилось первое фото захваченного Мадуро на борту корабля США

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал фотографию захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на борту корабля Военно-морских сил (ВМС) США USS Iwo Jima. Снимок республиканец разместил у себя на странице в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Николас Мадуро на борту USS Iwo Jima», — говорится в прикреплённом к фото сообщении. Незадолго до этого Трамп сообщал, что венесуэльский лидер был доставлен на этот десантный корабль на вертолёте.

Ранее в тот же день Дональд Трамп сообщил о захвате и вывозе Николаса Мадуро с супругой из Венесуэлы. В проведении этой операции, по его словам, участвовало элитное подразделение американского спецназа.

Ранее сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство настоятельно требует от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также в МИД подчеркнули, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше