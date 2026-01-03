Дудаков оценил вероятность смертной казни в деле Мадуро

Нельзя исключать вероятность смертной казни по итогам судебного процесса над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Специалист, однако, подчеркнул, что это маловероятный сценарий.
Напомним, эскалация началась осенью 2025 года, когда США объявили о борьбе с наркокартелями в Карибском море. В конце декабря Трамп пообещал наземные удары по объектам картелей в Латинской Америке, а в ночь на 3 января 2026 года крылатые ракеты обрушились на столицу Венесуэлы.
В тот же день Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Он уточнил, что супругов перевозят в Нью-Йорк, где они предстанут перед судом.
Примечательно, что в южном округе Нью-Йорка, где, предположительно, будут судить Мадуро за ряд преступлений, связанных с терроризмом, предусмотрена смертная казнь.
«Маловероятно, что будет судебная казнь. Хотя довольно серьезные обвинения будут предъявляться Мадуро. И теоретически нельзя исключать вероятность того, что все может дойти до смертной казни. Но, на мой взгляд, участь Мадуро все же будет гораздо мягче. В рамках определенных соглашений с венесуэльской властью это может быть или тюремный срок, или освобождение с релокацией в одну из нейтральных стран, например, в Катар», — отметил Дудаков.
Отметим, что в США в разных штатах в качестве методов смертной казни используют, например, смертельную инъекцию, электрический стул и расстрел.
