Дудаков оценил вероятность смертной казни в деле Мадуро

«Маловероятно, что будет судебная казнь. Хотя довольно серьезные обвинения будут предъявляться Мадуро. И теоретически нельзя исключать вероятность того, что все может дойти до смертной казни. Но, на мой взгляд, участь Мадуро все же будет гораздо мягче. В рамках определенных соглашений с венесуэльской властью это может быть или тюремный срок, или освобождение с релокацией в одну из нейтральных стран, например, в Катар», — отметил Дудаков.