Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти»

Ранее сообщалось, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков. Обвинения включают участие в заговоре с целью наркотерроризма, контрабанду кокаина на территорию США, а также использование и хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств в связи с наркотеррористической деятельностью.