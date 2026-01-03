Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти»

Трамп подчеркнул, что США намерены управлять государством до момента, когда удастся гарантировать безопасный, корректный и взвешенный переход власти. Он также добавил, что США не хотят допустить, чтобы в ситуацию вмешались третьи стороны и столкнулись с аналогичными трудностями.
Кроме того, Трамп сообщил, что американское правительство «планирует привлечь крупные нефтяные корпорации к инвестированию миллиардов долларов в восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы, что позволит стране получать прибыль».
Ранее сообщалось, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков. Обвинения включают участие в заговоре с целью наркотерроризма, контрабанду кокаина на территорию США, а также использование и хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств в связи с наркотеррористической деятельностью.
