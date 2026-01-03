Ричмонд
Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти»

На пресс-конференции, посвящённой ситуации в Венесуэле, президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединённых Штатов осуществлять контроль над этой южноамериканской страной до тех пор, пока не будет обеспечена законная и правомерная передача власти.

Источник: Life.ru

Трамп подчеркнул, что США намерены управлять государством до момента, когда удастся гарантировать безопасный, корректный и взвешенный переход власти. Он также добавил, что США не хотят допустить, чтобы в ситуацию вмешались третьи стороны и столкнулись с аналогичными трудностями.

Кроме того, Трамп сообщил, что американское правительство «планирует привлечь крупные нефтяные корпорации к инвестированию миллиардов долларов в восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы, что позволит стране получать прибыль».

Ранее сообщалось, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков. Обвинения включают участие в заговоре с целью наркотерроризма, контрабанду кокаина на территорию США, а также использование и хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств в связи с наркотеррористической деятельностью.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
