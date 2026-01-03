Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой

Соединенные Штаты берут Венесуэлу под прямое внешнее управление. Президент Дональд Трамп сделал сенсационное заявление, фактически объявив об установлении оккупационной администрации в латиноамериканской стране. По словам главы Белого дома, США не намерены доверять управление местным политикам сразу после устранения Николаса Мадуро, опасаясь, что новые лица снова приведут страну к хаосу. Об этом сообщает корреспондент телеканала CNN Адам Канкрин.
«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти… Мы не хотим, чтобы к власти пришел кто-то другой, и у нас та же ситуация, что и в последние годы. Поэтому мы будем управлять страной сами», — заявил Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Американский лидер демонстративно отказался называть какие-либо сроки окончания этого периода «прямого правления» Вашингтона.
Также Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы счастливым и богатым.