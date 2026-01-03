Ричмонд
Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой

Соединенные Штаты берут Венесуэлу под прямое внешнее управление.

Соединенные Штаты берут Венесуэлу под прямое внешнее управление. Президент Дональд Трамп сделал сенсационное заявление, фактически объявив об установлении оккупационной администрации в латиноамериканской стране. По словам главы Белого дома, США не намерены доверять управление местным политикам сразу после устранения Николаса Мадуро, опасаясь, что новые лица снова приведут страну к хаосу. Об этом сообщает корреспондент телеканала CNN Адам Канкрин.

«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти… Мы не хотим, чтобы к власти пришел кто-то другой, и у нас та же ситуация, что и в последние годы. Поэтому мы будем управлять страной сами», — заявил Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Американский лидер демонстративно отказался называть какие-либо сроки окончания этого периода «прямого правления» Вашингтона.

Также Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы счастливым и богатым.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше