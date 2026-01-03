Генпрокурор США обнародовала обвинительное заключение против Мадуро

Генеральный прокурор США Пэм Бонди представила обвинительное заключение в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Документ был опубликован на странице Бонди в соцсети X*.
В обвинительном заключении указывается, что на протяжении более 25 лет венесуэльские лидеры систематически злоупотребляли доверием общества и коррумпировали ранее законные институты, чтобы осуществлять ввоз больших объемов наркотика в Соединенные Штаты.
Также подчеркивается, что Мадуро использовал свои незаконно полученные полномочия в сговоре с сообщниками для транспортировки запрещённых веществ в США.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после разрешения ситуации в Венесуэле власти америки планируют сосредоточить внимание на борьбе с наркотиками в Мексике. Он отметил, что страной управляют наркокартели и подчеркнул важность принятия активных мер против них.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.