Генпрокурор США обнародовала обвинительное заключение против Мадуро

Бонди обнародовала обвинительное заключение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный прокурор США Пэм Бонди представила обвинительное заключение в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Документ был опубликован на странице Бонди в соцсети X*.

В обвинительном заключении указывается, что на протяжении более 25 лет венесуэльские лидеры систематически злоупотребляли доверием общества и коррумпировали ранее законные институты, чтобы осуществлять ввоз больших объемов наркотика в Соединенные Штаты.

Также подчеркивается, что Мадуро использовал свои незаконно полученные полномочия в сговоре с сообщниками для транспортировки запрещённых веществ в США.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после разрешения ситуации в Венесуэле власти америки планируют сосредоточить внимание на борьбе с наркотиками в Мексике. Он отметил, что страной управляют наркокартели и подчеркнул важность принятия активных мер против них.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
