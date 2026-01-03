Ричмонд
Трамп ответил на вопрос о потерях США в ходе атаки на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии потерь в ходе военной операции в Венесуэле. Об этом он сообщил журналистам.

«Не было потеряно ни одной единицы военной техники. И, что ещё более важно, не погиб ни один военнослужащий», — сказал Трамп.

Напомним, ранее он подтвердил, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро была тщательно спланирована и переносилась из-за плохой погоды.

По данным американских СМИ, самолёт с захваченным лидером должен приземлиться в международном аэропорту Нью-Йорка, где Мадуро предстанет перед судом.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
