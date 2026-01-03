Трамп заявил, что Мадуро якобы курировал деятельность «картеля солнц»

МИД РФ выступил с заявлением о солидарности с народом Венесуэлы и выразил «крайнюю обеспокоенность» сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги в результате действий США. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные шаги, если они подтверждаются, рассматриваются как недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Москва призвала все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и заявила о необходимости срочного обсуждения ситуации на международных площадках.