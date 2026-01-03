Трамп заявил, что Мадуро якобы курировал деятельность «картеля солнц»

Американский лидер обвинил Мадуро в поставке наркотиков в США.
Президент США Дональд Трамп обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро в личном руководстве наркокартелем и подтвердил проведение массированной операции против Каракаса. Об этом он сообщил в субботу во время обращения из Белого дома, трансляцию которого вели ведущие американские телеканалы.
«[Мадуро] лично руководил жестоким картелем, известным как “картель солнц”, который наводнил нашу страну смертоносным ядом, ответственным за гибель бесчисленного количества американцев», — сказал Трамп.
Сразу после заявления Трампа венесуэльские власти сообщили о серии взрывов в районе Каракаса. Ряд латиноамериканских и американских СМИ со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах указали, что в операции участвовали бойцы элитного спецподразделения Delta Force, действовавшие совместно с другими американскими военными и разведывательными службами.
Правительство Венесуэлы заявило, что не располагает данными о местонахождении Мадуро и его супруги. В Каракасе потребовали от США и международных структур подтвердить, что президент жив и содержится в безопасных условиях. МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации, в том числе запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН, и обвинил Вашингтон в грубом нарушении суверенитета и норм международного права.
Ряд конгрессменов в США, включая представителей Демократической партии и части республиканцев, публично поставили под сомнение законность операции. По их словам, Белый дом мог начать силовые действия без надлежащего уведомления и одобрения со стороны Конгресса.
МИД РФ выступил с заявлением о солидарности с народом Венесуэлы и выразил «крайнюю обеспокоенность» сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги в результате действий США. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные шаги, если они подтверждаются, рассматриваются как недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Москва призвала все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и заявила о необходимости срочного обсуждения ситуации на международных площадках.