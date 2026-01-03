Ричмонд
Пентагон раскрыл детали операции по захвату Мадуро

Операция по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены разрабатывалась несколько месяцев. Детали операции раскрыл председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, в операции было задействовано более 150 самолетов, атака планировалась с учетом опыта, накопленного за десятилетия подобных миссий.

Кейн также рассказал, что приказ о проведении операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп отдал 2 января в 22:46 по времени восточного побережья США (6:46 3 января по московскому времени).

Ранее Трамп рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше