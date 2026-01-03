Трамп показал фото захваченного Мадуро на борту корабля США

Ранее сообщалось, что американское элитное подразделение «Дельта» захватило Мадуро и его жену Силию Флорес в ночь на субботу в спальне их дома на территории военной базы под Каракасом. Известно, что лидера Венесуэлы с супругой вывезли из страны на вертолете. Планируется, что в США Мадуро и его жена предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы уже предъявлены обвинения в причастности к наркотерроризму, контрабанде кокаина, а также в незаконном хранении оружия.