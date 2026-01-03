Ричмонд
Трамп показал фото захваченного Мадуро на борту корабля США

Американский президент показал, как захваченного лидера Венесуэлы перевозят в США.

Источник: Аргументы и факты

Снимок захваченного американскими военными лидера Венесуэлы Николаса Мадуро опубликован главой Белого дома Дональдом Трампом в соцсети Truth Social.

«Николас Мадуро на борту американского военного корабля “Иводзима”», — написал американский президент.

Судя по опубликованному им фото, Мадуро, одетого в спортивный костюм, перевозят в наручниках. На президента Венесуэлы надели большие наушники и очки с черными стеклами, через которые Мадуро, предположительно, не может видеть и слышать.

Ранее сообщалось, что американское элитное подразделение «Дельта» захватило Мадуро и его жену Силию Флорес в ночь на субботу в спальне их дома на территории военной базы под Каракасом. Известно, что лидера Венесуэлы с супругой вывезли из страны на вертолете. Планируется, что в США Мадуро и его жена предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы уже предъявлены обвинения в причастности к наркотерроризму, контрабанде кокаина, а также в незаконном хранении оружия.

Министерство иностранных дел РФ призвало власти США освободить Мадуро и его супругу.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше