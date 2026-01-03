Ричмонд
Трамп заявил, что США намерены управлять Венесуэлой «с группой»

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя временное управление Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро. Об этом он сообщил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: AP 2024

«Мы собираемся управлять страной вместе с группой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем руководить Венесуэлой до тех пор, пока не наступит момент, когда мы сможем осуществить безопасный, правильный и благоразумный переход власти», — подчеркнул Трамп.

Президент не уточнил, какие именно силы или лица войдут в упомянутую им группу управления.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше