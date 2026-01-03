Трамп заявил, что США намерены управлять Венесуэлой «с группой»

«Мы собираемся управлять страной вместе с группой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем руководить Венесуэлой до тех пор, пока не наступит момент, когда мы сможем осуществить безопасный, правильный и благоразумный переход власти», — подчеркнул Трамп.